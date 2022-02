Gedenkstätte für Rudi Assauer auf dem Schalke Fan-Feld

Dabei gehe es um eine Erinnerungsstätte und nicht um eine Umbettung, betonte Ulupinar, der auch für die Kosten dieser Gedenkstätte aufkommt. «Rudi wird das Ehrengrab 04 bekommen», sagte Ulupinar der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Katy Assauer hatte zuvor am dritten Todestag ihres Vaters in den sozialen Netzwerken den Wunsch publik gemacht. «Für Dich möchte ich an diesem so besonderen Ort einen Platz der Erinnerung schaffen, den Du Dir immer gewünscht hast und der Dir gerecht wird. Einen Ort, an dem Dich die Menschen an Dich denken und Dich auch am Mittelkreis besuchen können.»