Gefahrgut-Lastwagen im Autobahnkreuz Köln-West umgekippt

Am Autobahnkreuz Köln-West ist am Freitag ein Lastwagen mit Gefahrgut umgekippt.

Die Autobahn in Richtung Dortmund sei gesperrt worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittag. Die Feuerwehr sei am Unfallort und wolle das Gefahrgut umpumpen. Ein kleines Leck sei bereits geschlossen worden. Um welchen Stoff es sich genau handelte, war zunächst unklar. Auch über Verletzte war zunächst nichts bekannt. An dem Kreuz treffen die A1 und die A4 aufeinander. Mehrere Medien hatten berichtet.