Gefakte FDP-Plakate zu 9-Euro-Ticket: Ermittlungen

Düsseldorf (dpa)

Die Polizei hat in Düsseldorf offensichtlich gefälschte Plakate mit einer Aussage von FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner zum 9-Euro-Ticket sichergestellt. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Düsseldorf. Auf dem Plakat wird Lindner im Zusammenhang mit dem 9-Euro-Ticket zitiert mit: «Kein Geld für ÖPNV? Sollen sie doch Porsche fahren».

Von dpa