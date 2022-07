Geflüchtete Ukrainerin vergewaltigt? Prozess beginnt

Eine junge Frau flüchtet nach Kriegsausbruch aus der Ukraine nach Deutschland, wird auf einem Schiff am Rhein untergebracht. Dort soll sie zweimal vergewaltigt worden sein. Nun kommt der Fall vor Gericht.

Ein Aktenstapel liegt in einem Gerichtssaal auf dem Richtertisch.

Nach den mutmaßlichen Vergewaltigungen einer jungen Ukrainerin hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei 27 und 38 Jahre alte Männer erhoben. Der Prozess gegen die beiden Angeklagten beginne am 10. August, sagte eine Sprecherin des Düsseldorfer Landgerichts am Dienstag. Zuvor hatte die «Rheinische Post» berichtet.

Die 18-Jährige war nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine nach Deutschland geflüchtet und auf einem Hotelschiff, das in Düsseldorf am Rheinufer lag, untergebracht worden. Dort sollen die beiden Männer am 6. März nacheinander über sie hergefallen sein. Beide Angeklagte hätten sich zum Tatvorwurf bislang nicht eingelassen.