Gefundene Böller explodieren: Jugendliche schwer verletzt

Herten (dpa/lnw)

Als sie gefundene Böller gezündet haben, sind mehrere Jugendliche in Herten schwer verletzt worden. Ein 13-Jähriger ließ am Sonntagnachmittag einen auf der Straße gefundenen Böller explodieren und wurde dabei schwer an der Hand verletzt, wie die Polizei Recklinghausen mitteilte. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik gebracht werden. Seine ebenfalls anwesende Mutter sei leicht verletzt worden.

