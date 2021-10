Dinslaken (dpa/lnw)

Am Niederrhein haben Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bank gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, hörte ein Zeuge am Dienstagmorgen einen lauten Knall und beobachtete, wie drei Personen mit Plastiktüten zu Fuß vom Tatort in Dinslaken wegrannten. Zunächst war noch nicht bekannt, ob und wie viel Geld die Täter erbeuteten. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Von dpa