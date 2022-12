Geldautomat an Heiligabend zerstört

Issum (dpa/lnw)

Unbekannte Täter haben an Heiligabend in Issum am Niederrhein einen Geldautomaten gesprengt - aber keine Beute gemacht. Wie die Polizei im Kreis Kleve berichtete, hatten Zeugen am frühen Samstagmorgen eine Explosion in der Bankfiliale gehört, die sich in einem Wohn- und Geschäftshaus befindet. Der Vorraum der Bank sei stark beschädigt worden. Die über der Filiale befindlichen Wohnungen waren nicht betroffen.

Von dpa