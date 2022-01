Geldautomat gesprengt: Täter flüchtig

Nach der Tat in der Nacht zum Mittwoch flüchteten die Täter laut Zeugenaussagen in einem dunklen Fahrzeug in Richtung Autobahn, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Der Automat sei schwer beschädigt worden. Wie viele Täter beteiligt waren und wie viel Geld sie erbeuten konnten, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei hofft auf weitere Erkenntnisse durch die Spurensicherung.