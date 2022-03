Geldautomat hält Sprengung in Velbert stand

Velbert (dpa/lnw)

Das Bargelddepot eines Geldautomaten in Velbert südlich von Essen hat in der Nacht zum Dienstag einer Sprengung von unbekannten Panzerknackern standgehalten. Dennoch sei ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe entstanden, berichtete die Polizei in Mettmann. Die Täter seien ohne Beute geflüchtet.

Von dpa