Geldautomat im Verkaufsladen einer Bäckerei gesprengt

Einen Geldautomaten im Verkaufsladen einer Bäckerei haben Unbekannte im Kreis Borken in der Nacht auf Montag (1. Mai) gesprengt. Die Täter befinden sich auf der Flucht.

Mitten in der Nacht zu Montag (1. Mai) ertönte in Isselburg-Werth gegen 2.49 Uhr ein lauter Knall - an der Deichstraße war ein Geldautomat gesprengt worden.

Vor allem der Eingangsbereich des Gebäudes sei durch die wuchtige Explosion am frühen Montagmorgen stark beschädigt worden, sagte eine Polizeisprecherin. «Die Glasfassade ist ordentlich detoniert.»

Vermutlich handelte es sich den Angaben nach um vier bis fünf Täter, die nach der Detonation in einem Auto in Richtung Richtung L605 (Schüttensteiner Straße) flüchteten. Ob sie mit Beute entkamen, war zunächst unklar. Ihr Auto – ein schwarzer VW Golf–soll eine niederländische Zulassung haben. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, der Tatort wurde abgesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02861-9000 an die Kriminalinspektion 1 in Borken. Foto- und/oder Videoaufnahmen, die im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen aufgezeichnet wurden, können beim Hinweisportal der Polizei unter https://nrw.hinweisportal.de/ hochgeladen werden.