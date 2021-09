Geldautomat in Bank gesprengt: Teile des Gebäudes beschädigt

Löhne (dpa/lnw)

Zwei Unbekannte haben in Löhne im Kreis Herford am Mittwochmorgen einen Geldautomaten gesprengt und dabei Teile des Bankgebäudes beschädigt. Fensterscheiben zerbarsten, eine Trennwand brach ein und es lösten sich Deckenplatten, wie eine Polizeisprecherin berichtete. Anwohner hatten demnach einen lauten Knall gehört und den Notruf gewählt. Zwei Täter hätten das Gebäude betreten und die Detonation ausgelöst. Weil noch Sprengmittel in der Bank lag, konnte das Gebäude am Mittwoch zunächst nicht betreten werden. Die Täter hätten keine Beute gemacht, sagte die Sprecherin. Die Kriminalpolizei ermittle.

Von dpa