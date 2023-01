Geldautomat in Dortmund gesprengt: Täter flüchtig

Mindestens drei bislang unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Dortmund gesprengt.

Ein gesprengter Geldautomat ist in einem Bankgebäude zu sehen.

Die Täter seien flüchtig, sagte ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen. Der Vorfall ereignete sich gegen 3.30 Uhr im Stadtteil Lichtendorf. Nach Aussage von Zeugen, die durch die Sprengung geweckt wurden, sollen die Täter das stark beschädigte Gebäude mit einer Tasche verlassen haben und anschließend mit einem Auto geflüchtet sein - vermutlich in Richtung A1. Bei dem Vorfall entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Ob oder wie viel Geld erbeutet wurde, ist noch unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.