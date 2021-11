Geldautomat in Düren gesprengt: Suche nach Tätern

Düren (dpa/lnw)

Mehrere Täter haben einen Geldautomaten in Düren gesprengt und dabei Bargeld in einer noch unbekannten Höhe erbeutet. Die zwei bis drei Unbekannten seien nach der Tat in der Nacht zum Montag mit einem Auto geflüchtet, teilte die Polizei mit. Das Fluchtfahrzeug wurde zunächst von Polizisten verfolgt, die Spur verlor sich jedoch. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Von dpa