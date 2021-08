Geldautomat in Erftstadt gesprengt: «Bild der Zerstörung»

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

In einer Bank in Erftstadt bei Köln haben unbekannte Täter am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Mehrere Zeugen hätten zwei aufeinanderfolgende Detonationen und einen davonfahrenden silbernen Wagen gemeldet, teilte die Polizei mit. Vor Ort habe sich ein «Bild der Zerstörung» geboten. Neben dem Geldautomaten hätten die Detonationen den Haupteingang und sämtliche Verglasungen der Außenfassade zerstört.

Ersten Ermittlungen zufolge handele es sich um drei Täter, die mit einem hochmotorisierten Auto geflohen seien. Ob die Täter Bargeld erbeutet hätten, sei Gegenstand laufender Ermittlungen.