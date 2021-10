Geldautomat in Goch gesprengt: Täter fliehen mit Beute

Goch (dpa/lnw)

Unbekannte Täter haben in Goch am Niederrhein einen Geldautomaten gesprengt und sind mit ihrer Beute entkommen. Der Pavillon auf dem Parkplatz eines Baumarktes, in dem sich der Geldautomat befand, sei durch die Explosion in der Nacht zum Sonntag gegen 3.30 Uhr komplett zerstört worden, teilte die Polizei mit. Wie viel Geld die Täter erbeuteten, blieb zunächst unklar.

