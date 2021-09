Geldautomat in Viersen gesprengt

Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in Viersen am Niederrhein gesprengt. Es sei erheblicher Schaden entstanden, teilte die Polizei mit. Nach Zeugenaussagen seien die Täter - offenbar drei - am Samstagmorgen mit einem dunklen Wagen geflüchtet. Infolge der Explosion sei nicht nur der Geldausgabeautomat zerstört worden, es seien auch mehrere Fensterscheiben umliegender Gebäude und mehrere Autos auf einem benachbarten Parkplatz beschädigt worden.