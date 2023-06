Geldautomatensprengung in Kleve

Unbekannte haben in Kleve einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt.

Ein Anwohner hatte in der Nacht zu Dienstag einen lauten Knall gehört, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen sagte. Der Automat der Filiale, die an ein Einkaufszentrum mit Parkplatz angrenzt, sei noch intakt, das Gebäude aber beschädigt. Verletzt wurde niemand. Ob die Täter Geld erbeuten konnten, war noch unklar. Auch zur Schadenshöhe machte die Polizei noch keine Angaben.