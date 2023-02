Vor dem "Ikea"-Möbelhaus in Dortmund ist am Freitag (3. Februar) ein Raubüberfall verübt worden. Einer der beiden noch flüchtigen Täter hatte einen Security-Mitarbeiter mit einer Pistole bedroht. Die Polizeifahndung läuft.

Großer Aufruhr vor dem Möbelhaus „Ikea“ in Dortmund: Die Polizei rückte am Donnerstag mit einem Großaufgebot an bewaffneten Kräften an, nachdem es vor dem Gebäude zu einem bewaffneten Raubüberfall gekommen war. Wie eine Polizeisprecherin unserer Redaktion bestätigt, wollte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma einen Geldkoffer zu einem wartenden Geldtransporter bringen, als er von einem maskierten Mann abgefangen wurde.

Der 44-jährige Security-Mitarbeiter wurde, während er in den Lauf einer Pistole blickte, aufgefordert, den Koffer voller Geld zu übergeben. Mit einem weiteren Unbekannten stieg der Täter in einen grauen VW ein, das Fahrzeug machte sich schnell aus dem Staub. Kunden, die den Raubüberfall auf dem Parkplatz beobachtet hatten, waren ins Möbelhaus geflüchtet oder versteckten sich, schreiben Augenzeugen in den Sozialen Medien. Die Täter sind weiter auf der Flucht.