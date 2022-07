Geldtransporter in Köln überfallen und beschossen

Köln (dpa/lnw)

Mehrere Maskierte haben in Köln einen Geldtransporter überfallen und beschossen. Am Tatort seien nach dem Vorfall am Freitagmorgen Patronenhülsen gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen sei niemand verletzt worden. Ob die Täter Beute machten, war zunächst unklar. Zuvor hatte Radio Köln berichtet.

Von dpa