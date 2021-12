Gelsenkirchen: Eisbärenmutter frisst tote Jungtiere auf

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Nachdem zwei Eisbärenbabys im Gelsenkirchener Zoo «Zoom Erlebniswelt» gestorben sind, hat die Eisbärenmutter die Jungtiere aufgefressen. «Das hat die Natur so vorgesehen», erklärte eine Sprecherin des Zoos am Dienstag. «Wenn die Eisbären monatelang in ihrer Höhle verbringen und es ein Kleines nicht geschafft hat, ist es schlecht, wenn es verwest. Dann ist natürlich eine hohe Infektionsgefahr gegeben.» Aus diesem Grund könne der Zoo nicht mehr feststellen, woran die Eisbärenbabys genau gestorben seien, sagte die Sprecherin weiter.

Von dpa