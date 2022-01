Generalmajor Breuer in NRW: Einsatzpläne gegen Corona

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Leiter des Corona-Krisenstabes der Bundesregierung, Generalmajor Carsten Breuer, besucht am Montag Nordrhein-Westfalen. Gemeinsam mit Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) wird er sich am Universitätsklinikum Düsseldorf mit der Einsatzleitung des Krankenhauses austauschen, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte.

Von dpa