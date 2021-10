Gerhard Richters Kerzenbild im Bonner Münster

Das Kerzenbild - von dem mehrere Versionen existieren - ist Teil einer Ausstellung mit dem Titel «Licht und Transparenz». Die katholische Kirchengemeinde hat es zusammen mit ihrem Kooperationspartner, der Stiftung für Kunst und Kultur, als Leihgabe vom Kunstmuseum in Saint-Ètienne in Frankreich erhalten. Der Bonner Stadtdechant Wolfgang Picken sagte am Freitag, das Gemälde entfalte in dem sakralen Raum eine besondere Wirkung: «Die Kerze erscheint hier als ein ebenso stilles wie bewegendes Plädoyer für Wahrhaftigkeit und Offenheit mitten in den Sehnsüchten unserer Zeit.»

Im vergangenen Jahr hatte Gerhard Richter (89) der Deutschen Presse-Agentur gesagt, seine Bilder von brennenden Kerzen ließen sich, wenn man dies wolle, auch auf die Corona-Krise beziehen. Manche erblickten darin vielleicht ein Zeichen der Hoffnung und des Trostes.