Gerhart Baum fordert von FDP klareres Bekenntnis zur Ampel

Es gebe keine Alternative zu der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP. «Die Lage ist so ernst wie noch nie. Wir brauchen eine handlungsstarke Regierung, die Vertrauen ausstrahlt.» Die FDP sei in der Regierung unverzichtbar, sagte Baum. Eine selbstkritische Analyse der Wahlniederlage in Niedersachsen, wo die FDP den Wiedereinzug in den Landtag verpasst hatte, sollte jetzt allerdings auch erfolgen.

Baum war von 1978 bis 1982 Bundesinnenminister in der sozialliberalen Koalition von Helmut Schmidt. Am Freitag (28. November) wird er 90 Jahre alt.