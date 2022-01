Gericht: Ausschluss von Versammlungsleiter als rechtswidrig

Wuppertal (dpa/lnw)

Die Ablehnung des Versammlungsleiters einer Demonstration gegen Polizeigewalt durch die Polizei in Wuppertal war laut Gerichtsbeschluss rechtswidrig. Das hat das Düsseldorfer Verwaltungsgericht am Donnerstag entschieden und mitgeteilt. Die Demonstration gegen «Polizeigewalt und Repression» soll am kommenden Samstag stattfinden.

Von dpa