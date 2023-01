Gericht droht NRW-Ministerium 10.000 Euro Zwangsgeld an

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat auf Antrag von Fluglärmgegnern dem NRW-Verkehrsministerium ein Zwangsgeld in Höhe von 10.000 Euro angedroht und eine Frist zur Herausgabe von Informationen gesetzt. Es gehe um Auskunft zur Arbeit eines Gremiums, das sich mit Verstößen der Airlines und des Flughafens Düsseldorf gegen die Nachtflugbestimmungen beschäftige, wie der Verein «Kaarster gegen Fluglärm e.V.» am Dienstag mitteilte. Eine Gerichtssprecherin bestätigte in dem Fall die Androhung eines Zwangsgeldes mit einem Beschluss vom 30. Dezember 2022 und eine Frist bis 13. Januar 2023.

Von dpa