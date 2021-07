Gericht in Wuppertal bleibt wegen Hochwassers geschlossen

Wegen des Hochwassers bleiben Land-, Amts- und Arbeitsgericht in Wuppertal bis einschließlich Freitag geschlossen. Der Sitzungsbetrieb sei eingestellt, teilte das Landgericht am Donnerstag mit. Die Gerichte seien derzeit weder telefonisch, noch per Fax oder E-Mail zu erreichen. Der Zugang zu den Gebäuden sei nicht möglich. Das Justizzentrum liegt im Zentrum der Stadt mitten in der Wupper auf einer Insel.

Auch andere Behörden und Institutionen im Tal seien betroffen, erklärte eine Sprecherin der Stadt. Unter anderem habe das Finanzamt keinen Strom und in der Oper stehe das Wasser im Orchestergraben. Hunderte von Einsatzmeldungen seien noch offen.