Gericht: Twitter-Foto der Duisburger Polizei rechtswidrig

Münster (dpa/lnw)

Ein Twittereintrag der Duisburger Polizei war wegen eines verknüpften Fotos und der der damit verbundenen Aussage rechtswidrig. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) für das Land Nordrhein-Westfalen am Montag in Münster entschieden. Das OVG ließ keine Revision zu. Dagegen ist Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig möglich. Somit ist das Urteil noch nicht rechtskräftig (Az: 5 A 2808/19).

Von dpa