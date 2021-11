Gericht: Westfleisch muss Kosten nach Feuer nicht bezahlen

Minden/Paderborn (dpa/lnw)

Im Streit um Löschkosten nach einem Feuer in einem Schlachthof in Paderborn bleibt die Stadt auf den Kosten für den Feuerwehreinsatz sitzen. Das hat das Verwaltungsgericht Minden am Montag entschieden. Die Summe von 53 867,42 Euro sei nicht erstattungsfähig, wie das Gericht mitteilte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Stadt kann noch Zulassung der Berufung stellen, über die das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster entscheidet (Az.: 3 K 2474/19).

Von dpa