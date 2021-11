Geruch versetzt Restaurantbesucher in Alarmbereitschaft

Ein komischer Geruch hat Besucher eines Schnellrestaurants in Neukirchen-Vluyn (Landkreis Wesel) in Alarmbereitschaft versetzt.

17 Menschen hätten am Montagabend nahezu zeitgleich über Atembeschwerden geklagt und einen scharfen Geschmack im Mund wahrgenommen, sagte ein Polizeisprecher. Fluchtartig verließen sie das Restaurant. Der alarmierte Rettungsdienst habe die Betroffenen in eine Klinik gebracht. Dort seien sie untersucht worden. Zunächst war unklar, woher die Beschwerden stammten, wie der Sprecher erklärte. Die Feuerwehr habe bei Messungen keine gefährlichen Stoffe in der Restaurantluft gefunden. Alle Besucher wurden noch am späten Abend aus dem Krankenhaus entlassen.