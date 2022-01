Gesundheitsämter sollen Impfpflicht in der Pflege umsetzen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die ab Mitte März bundesweit geltende einrichtungsbezogene Impfpflicht soll von den bereits stark belasteten kommunalen Gesundheitsämtern umgesetzt werden. «Im Grunde hat man das jetzt alles wunderbar auf die örtlichen Behörden gedrückt», kritisierte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtages in Düsseldorf zu den Vorgaben der Bundesebene. Die Systematik des Gesetzes habe die Arbeitgeber weitgehend «rausgelassen», die in den Tagen nach dem 15. März nur die Ungeimpften in den betroffenen Bereichen melden müssten.

Von dpa