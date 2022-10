Gesundheitsminister: Mehr Stellen für Fachkräfte-Anerkennung

Münster (dpa)

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) reagiert mit zusätzlichem Personal auf den Fachkräftemangel in den Pflege- und Gesundheitsberufen. Bei einem Besuch der Zentralen Anerkennungsstelle für Gesundheitsberufe (ZAG) bei der Bezirksregierung Münster am Mittwoch kündigte Laumann die Schaffung von 29 neuen Stellen an. Zustimmen muss allerdings noch der nordrhein-westfälische Landtag, wie sein Ministerium mitteilte.

Von dpa