Getötetes Baby: Polizei will mit Plakaten fahnden

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Nach dem Fund eines getöteten neugeborenen Babys in einem öffentlichen Mülleimer hat die Polizei in Mönchengladbach am Mittwoch noch keine greifbaren Ergebnisse bekannt gemacht. Einige Hinweise seien eingegangen, erklärte die Polizei. Die Leiche des kleinen Mädchens war am Montag von einer Passantin in einer Einkaufstasche versteckt in dem Müllbehälter am Rand eines Parks entdeckt worden. Die Identität des Kindes ist nicht bekannt. Eine Mordkommission ermittelt und sucht nach den Eltern. Die Ermittler wollen im Umfeld des Fundorts Plakate in verschiedenen Sprachen mit Fotos der verwendeten Tasche aufhängen sowie Handzettel verteilen.

