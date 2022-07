Geywitz will bis Ende 2022 Zusatzvereinbarung zu Berlin-Bonn

Bonn/Berlin (dpa)

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) will noch in diesem Jahr eine Zusatzvereinbarung zum Bonn-Berlin-Gesetz vorlegen. «Bonn bleibt der Sitz von Bundesministerien. Es geht ja nicht um eine Änderungsvereinbarung, sondern um eine Zusatzvereinbarung. Wir verhandeln also darüber, was Bonn und die Region noch zusätzlich bekommen», sagte Geywitz der Düsseldorfer «Rheinischen Post» und dem Bonner «General-Anzeiger» (Samstag).

Von dpa