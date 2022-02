Giftige Gase in Solingen: Stadt gibt Entwarnung

Solingen (dpa/lnw)

In einem Gewerbegebiet in Solingen ist am Donnerstag zeitweise Gefahrgut freigesetzt worden. Die Gefahr sei inzwischen gebannt, teilte die Stadt am Abend mit. Aus einem Gefahrguttransporter seien Stoffe ausgetreten, es habe sich zeitweise eine Gaswolke gebildet, sagte eine Sprecherin. Ein Fachunternehmen sei nun beauftragt, alle kontaminierten Gegenstände zu entsorgen.

Von dpa