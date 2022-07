Giftmord in Hürth: Auch Säugling gestorben

Köln (dpa/lnw)

Wegen des mutmaßlichen Giftmordes an zwei Frauen und einem Mordversuch muss sich bald ein Mann aus Hürth vor dem Landgericht in Köln verantworten. Der 41-Jährige soll seine Ehefrau und die Großmutter (92) seiner neuen Lebensgefährtin mit dem Schwermetall Thallium vergiftet haben. Seine seinerzeit schwangere und 36 Jahre alte Lebensgefährtin konnte gerettet werden. Wie Gerichtssprecher Jan Orth am Dienstag auf Anfrage bestätigte, ist nun auch der kürzlich geborene Säugling gestorben.

Von dpa