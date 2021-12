Gladbach erlebt historisches Debakel: 0:6 gegen Freiburg

Mönchengladbach (dpa)

Borussia Mönchengladbach hat ein historisches Debakel in der Fußball-Bundesliga erlebt. Eine Woche nach der Derby-Klatsche in Köln wurde das Team von Trainer Adi Hütter im heimischen Stadion vom SC Freiburg beim 0:6 (0:6) am Sonntag regelrecht vorgeführt. Maximilian Eggestein (2. Minute), Kevin Schade (5.), Philipp Lienhardt (12.), Nicolas Höfler (19.), Lucas Höler (25.) und Nico Schlotterbeck (37.) sorgten vor pandemiebedingt nur 10 025 Zuschauern bei der ersten Saisonheimniederlage gleich für mehrere Rekorde.

Von dpa