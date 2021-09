Gladbach hofft auf volles Stadion im Pokal gegen FC Bayern

Mönchengladbach (dpa)

Borussia Mönchengladbach hofft, im Oktober unter anderem den Pokalkracher gegen den FC Bayern München wieder in einem voll besetzten Stadion austragen zu können. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, will er vor dem Start des Vorverkaufs für die Spiele im Oktober zunächst die nächste Coronaschutzverordnung in Nordrhein-Westfalen am 8. Oktober abwarten.

Von dpa