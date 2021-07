Gladbach in der Vorbereitung ohne Stindl und Bensebaini

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss vorläufig in der Vorbereitung auf die neue Saison auf zwei Leistungsträger verzichten. Neben Kapitän Lars Stindl, der sich im Training eine Außenbandzerrung im Knie zugezogen hat, fehlt dem Fußball-Bundesligisten nun auch vorübergehend Ramy Bensebaini. Der 26 Jahre alte Außenverteidiger musste bereits am Mittwoch eine Trainingseinheit wegen einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel abbrechen. Er falle «bis auf Weiteres» aus, teilte der Club am Donnerstag mit.

Noch bis Freitag bereitet sich die Mannschaft um den neuen Trainer Adi Hütter im Trainingslager in der Klosterpforte in Harsewinkel-Marienfeld auf die neue Spielzeit vor. Die Bundesliga-Saison eröffnen die Gladbacher dann mit einem Heimspiel gegen den FC Bayern München am 13. August (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1).