Gladbach: Lainer Corona-positiv: Mini-Hoffnung bei Hofmann

Mönchengladbach (dpa)

Borussia Mönchengladbachs Trainer Daniel Farke hegt eine Mini-Hoffnung auf einen Einsatz des an der Schulter verletzten Fußball-Nationalspielers Jonas Hofmann am kommenden Wochenende bei Union Berlin. «Dass Jonas schon wieder laufen konnte, ist ein gutes Signal. Heute war er allerdings nicht mit auf dem Platz. Mit jedem Tag, der verstreicht, wird die Hoffnung, dass er schon ein Thema für Sonntag wird, unwahrscheinlicher. Falls aber irgendwie die Chance besteht, ihn in den Kader zu nehmen, würden wir das natürlich tun», sagte Farke am Mittwoch.

Von dpa