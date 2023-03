Gladbach-Ultras beschimpfen Eberl und kündigen Proteste an

Mönchengladbach (dpa)

Die Ultras des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach haben für das Wiedersehen mit dem inzwischen unbeliebten früheren Sportchef Max Eberl Trillerpfeifen-Protest angekündigt. «Um unseren bekannten Protest gegen Red Bull auch diesmal wieder ins Stadion zu tragen, rufen wir wie üblich dazu auf, sich mit Trillerpfeifen einzudecken und diese mit ins Stadion zu schmuggeln. In den ersten 19 Minuten werden wir bekanntermaßen auf diese Weise unsere Ablehnung zum Ausdruck bringen, ehe es anschließend mit voller Kraft für unseren Traditionsverein weitergeht», hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme der wichtigsten Gladbacher Ultra-Gruppierung «Sottocultura» zum Spiel bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Von dpa