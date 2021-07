Gladbach verleiht Nicolas erneut: Wechsel zu Viktoria Köln

Fußbälle liegen in einem Tor.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat seinen dritten Torhüter Moritz Nicolas erneut verliehen. Der 23-Jährige, der zuletzt auf Leihbasis bei Union Berlin und dem VfL Osnabrück jeweils eine Saison gespielt hatte, wechselt nun zum Drittligaclub Viktoria Köln. Nicolas, der bei Borussia hinter Yann Sommer und Tobias Sippel kaum Einsatzzeiten bekommen würde, kam auch bei Union und in Osnabrück jeweils nur auf einen Pflichtspieleinsatz je Spielzeit.

«Da er jedoch weiter ein wichtiger Bestandteil unserer Zukunftsplanungen auf der Torhüterposition ist, hatten wir geplant, ihn erneut auszuleihen. In diesem Fall an Viktoria Köln, wo er auf mehr Spielzeit kommen wird», sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl. Nicolas spielt seit 2015 in Mönchengladbach und bestritt für den Club bislang 75 Regionalligaspiele.