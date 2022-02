Gladbacher Jungprofi stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Lkw

Straelen (dpa/lnw)

Jordi Bongard, Jungprofi bei Borussia Mönchengladbach, ist bei einer Kollision seines Autos mit einem Lastwagen ums Leben gekommen. Der 20-Jährige sei am späten Mittwochabend etwa 200 Meter hinter einer Kreuzung in Straelen (Kreis Kleve) aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Lkw zusammengestoßen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Fußballer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

Von dpa