Linksverteidiger Luca Netz vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach muss seine Teilnahme an den EM-Qualifikationsspielen der U21-Nationalmannschaft verletzungsbedingt absagen.

Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mit. Netz war von U21-Trainer Antonio Di Salvo für die Spiele in Aachen gegen Lettland (Freitag, 18.15 Uhr) und in Israel (29. März) nominiert worden.