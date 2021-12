Gladbacher Talfahrt: Eintracht siegt bei Ex-Trainer Hütter

Mönchengladbach (dpa)

Eintracht Frankfurt hat die Krise von Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga verschärft. Die Frankfurter setzten sich am Mittwoch gegen das neue Team ihres Ex-Trainers Adi Hütter mit 3:2 (1:1) durch. Rafael Borré (45.), Jesper Lindström (50.) und Daichi Kamada (55.) trafen am 16. Spieltag für die Hessen. Florian Neuhaus (6.) hatte die Gladbacher vor 10 028 Zuschauern in Führung gebracht, Ramy Bensebaini (54./Foulelfmeter) den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Borussia erzielt. In der 70. Minute sah Frankfurts Tuta die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels.

Von dpa