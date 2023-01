Gladbachs Doppeltorschütze Hofmann: Nachschlag im Bus

Was wäre Borussia Mönchengladbach ohne Jonas Hofmann und Lars Stindl? Beim 4:1 in Hoffenheim wirbelt das Duo. Für Hofmann war es praktisch ein Heimspiel.

Für die Verköstigung auf der Busfahrt nach dem Sieg sorgte der Mann des Tages bei Mönchengladbach schon selbst. «Alles Mögliche» stehe hoffentlich bereit, sagte Jonas Hofmann unmittelbar nach dem 4:1 (2:0) bei der TSG 1899 Hoffenheim und dem ersten Auswärtsspiel der Borussia in dieser Bundesliga-Saison grinsend. «Ich glaube, die Mägen werden gut gefüllt heute.» Der Nationalspieler und gebürtige Heidelberger konnte bei und nach seinem Heimspiel groß auftrumpfen: Er betreibt am Spielort Sinsheim und an zwei weiteren Standorten in der Region eine Fast-Food-Filiale.

Hofmann gehörte von 2004 bis 2011 der Hoffenheimer Jugend an. Viele TSG-Fans hätten den 30-Jährigen am Samstag gerne in den eigenen Reihen gehabt: Der Offensivspieler erzielte die ersten beiden Tore (12. und 37. Minute) auf Vorarbeit von Lars Stindl. Dem Kapitän gelang dann das 3:1 (83.) auf Zuspiel von Hofmann, was der später so kommentierte: «Lars ist ein extrem wichtiger Spieler, der genau dafür ein Auge und das Gefühl hat, so einen Ball zu spielen. Er hat dann ja auch eiskalt mit 10 km/h den Ball ins Tor gepasst.» Joker Hannes Wolf legte vor 24 119 Zuschauern noch zum 4:1 (90.) nach für die starke Borussia.

«Von der ersten Minute an hast du das Gefühl gehabt, dass wir in jeder Minute ein Tor schießen können - und das war dann halt auch so», lobte Sportdirektor Roland Virkus. Auch Trainer Daniel Farke sprach von einer «absoluten Topleistung», was die Borussia beim 0:1 unter der Woche in Augsburg mitnichten gezeigt hatte.

Bundestrainer Hansi Flick auf der Tribüne dürfte die Galavorstellung von Hofmann besonders gut gefallen haben. Voraussichtlich am 17. März gibt er seinen Kader für die Länderspiele am 25. März in Mainz gegen Peru und am 28. März in Köln gegen Belgien bekannt. Für Hofmann war die WM in Katar auch persönlich eine herbe Enttäuschung: Er kam zwar rechtzeitig aus einer Verletzungspause - aber kaum zum Einsatz: eingewechselt gegen Japan, Kurzeinsatz gegen Spanien, Bankdrücker gegen Costa Rica.

Jetzt scheint der Borussia-Profi wieder an die Leistungen anzuknüpfen, die ihn als DFB-Spätberufenen zeitweise zum Stammspieler unter Flick gemacht hatten. Dass dieser am Samstag in Sinsheim war, wusste er nach eigener Aussage gar nicht. Die DFB-Verantwortlichen hätten jedenfalls «mehr als verdeutlicht, dass wir wöchentlich unsere Leistung abliefern müssen. Da bin ich natürlich froh, dass es heute im Stadion so gut geklappt hat».

Auch Stindl lobte seinen Mitspieler: «Jonas Hofmann ist gerade, was das Toreschießen betrifft, herausragend. Im Eins gegen Eins gegen den Torwart hat er herausragende Fähigkeiten, da ist er eiskalt. Das tut uns unfassbar gut.» Das gilt aber auch für Stindl selbst. Mit Spannung blicken die Borussia-Fans auf die Situation des 34-Jährigen, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Ob Hofmann mit ihm darüber gesprochen hat? «Da hat er weniger verlauten lassen, aber er ist alt genug, dass er die richtige Entscheidung trifft. Als Mensch und Fußballer ist er halt extrem wichtig für uns.»

Ähnliches sagte auch Farke («Ein ganz, ganz wichtiger Führungsspieler für mich»), der Chefcoach erklärte aber auch: «Lars ist leider nicht mehr der Lars Stindl mit 28, sondern er ist Mitte 30. Dann kann er nicht jede Sekunde auf dem Platz stehen.» Der Gelobte selbst hatte Anfang des Jahres im Interview der «Rheinischen Post» gesagt: «Grundsätzlich ist es so, dass ich meinen Verein gefunden habe und megaglücklich bin seit siebeneinhalb Jahren. Und daher mit Borussia bespreche, was meine Zukunft angeht. Ich kann mir nicht vorstellen, noch etwas Verrücktes zu machen.»

Gleichzeitig betonte der elfmalige Nationalspieler auch, dass er eine sportliche Perspektive haben möchte, wenn er bleibt: «Ich weiß, dass ich dann 35 bin, und meine Rolle hat sich schon verändert. Aber ich bin ehrgeizig genug, um jeden Samstag auf dem Platz stehen zu wollen.»