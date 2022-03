Gladbachs Korell trotz Umbruch: Werden «gutes Team haben»

Mönchengladbach (dpa)

Borussia Mönchengladbachs Kaderplaner Steffen Korell ist zuversichtlich, dass der Fußball-Bundesligist trotz der geplanten Abgänge von Leistungsträgern in der kommenden Spielzeit eine starke Mannschaft haben wird. «Wir werden jetzt alle Kräfte bündeln, um die Saison so gut wie möglich zu beenden», sagte der 50-Jährige im Interview der «Rheinischen Post» (Samstag). «Dann werden wir analysieren, warum wir solche Probleme hatten und werden dabei nichts auslassen. Aber es muss niemand Angst haben: Wir werden in der nächsten Saison ein gutes Team haben.»

Von dpa