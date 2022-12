Über 100 Glätte-Unfälle im Münsterland

Durch Blitzeis und Glätte kam es in der Nacht zu Montag (19.12.) zu mehreren Verkehrsunfällen in der Region.

Wegen Regenfällen in der Nacht zum Montag bei Frosttemperaturen hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor verbreiteter Glatteisgefahr gewarnt. Am späten Abend und vor allem in der Nacht zum Montag komme Regen auf, der beim Auftreffen auf den Boden und auf Gegenstände friere, teilte der DWD am Sonntag mit. Starke und anhaltende Beeinträchtigungen im Straßen- und Schienenverkehr seien gebietsweise sehr wahrscheinlich.

Etwa 100 Unfälle wegen Glätte im Münsterland

In der Folge kam es auch im Münsterland zu zahlreichen Unfällen. In und um Münster wurden insgesamt 25 Autounfälle in Zusammenhang mit Glatteis gemeldet, wie die Polizei Münster auf Nachfrage mitteilt. Vier Glätteunfälle ereigneten sich zudem auf Autobahnen. Es sei in keinen Fällen zu schweren Verletzungen gekommen, heißt es weiter. Sperrungen gebe es derzeit keine.

Im Kreis Borken stehen von insgesamt 14 nächtlichen Verkehrsunfällen fünf in Verbindung mit Glätte, wie die Polizei Borken auf Nachfrage meldet. In allen Fällen sei es lediglich zu Sachschäden gekommen, Verletzte gebe es keine.

Etwa 19 Unfälle in Verbindung mit Glätte meldet die Polizei im Kreis Coesfeld. Insgesamt seien zwei Menschen verletzt worden. Derzeit ist die Polizei wegen eines Unfalls auf der K16 nahe Seppenrade im Einsatz. Für die Unfallaufnahme wurde eine Sperre eingerichtet.

Die Polizei im Kreis Steinfurt meldet auf Nachfrage etwa 30 witterungsbedingte Unfälle in der Nacht zu Montag und am Morgen. Es seien Menschen dabei verletzt worden - aber auch in diesem Fall gebe es keine Schwerverletzten. Sperrung gebe es derzeit ebenfalls keine.

Etwa 20 glättebedingte Unfälle und keine Verletzten meldet die Polizei im Kreis Warendorf am Morgen. Sperrungen gebe es derzeit auch keine, die Lage habe sich mittlerweile entspannt, heißt es auf Nachfrage weiter.

+++ Fahrt/Geht vorsichtig!👮🏽‍♂️👮🏼 Es ist stellenweise spiegelglatt +++



Bitte fahrt/geht vorsichtig! Gerade an die Radfahrerinnen/Radfahrer und Fußgängerinnen/Fußgänger: Die Nebenstraßen und Schleichwege sind stellenweise spiegelglatt!!!



___#PolizeiNRW #PolizeiMünster #msverkehr pic.twitter.com/jEIf6g3Qwp — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) December 19, 2022

Es wird deutlich milder

Der DWD rechnete in der Nacht zum Montag mit leichtem Frost zwischen 0 und minus 4 Grad. Im Laufe der Nacht werde es von Westen her deutlich milder. Am Montagmorgen bestehe besonders im Osten und im Bergland noch Glatteisgefahr. Im Tagesverlauf lasse der Regen aber nach. Zum Abend hin werde es niederschlagsfrei und die Temperaturen stiegen auf 7 bis 11 Grad.

Auch in und um Münster steigen die Temperaturen weiter: Laut Deutschen Wetterdienst werden am Montag bis zu 8 Grad, am Dienstag sogar 11 Grad erwartet. In der Nacht sinken die Temperaturen nicht mehr unter 0. Bis Donnerstag ist mit Niederschlägen zu rechnen.