Glatte Nächte in NRW erwartet: Tagsüber wechselhaft

Essen (dpa/lnw)

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich in den kommenden Nächten und frühen Morgenstunden verbreitet auf glatte Straßen durch überfrierende Glätte einstellen. Tagsüber sei die Glättegefahr in flachen Lagen dagegen eher gering, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Am Samstag lockere es immer mal wieder auf und auch die Sonne sei zu sehen. Allerdings seien vereinzelt Schauer möglich, oberhalb von 400 Metern als Schnee oder Schneeregen. «Im Sauerland oder in der Eifel kann hier und da mal ein Flöckchen fallen», sagte die Expertin. Das seien aber keine großen Mengen. Die Höchsttemperaturen liegen dort um null Grad, ansonsten zwischen drei bis sechs Grad.

Von dpa