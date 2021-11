Glühwein und Lichterketten: Weihnachtsmärkte öffnen

Essen (dpa/lnw)

Viele der weit mehr als 300 Weihnachtsmärkte in Nordrhein-Westfalen locken von dieser Woche an zahlreiche Besucher mit Glühwein, Punsch und gebrannten Mandeln. Nach dem coronabedingten Totalausfall der Weihnachtsmärkte im Lockdown des vergangenen Jahres freuen sich die Stand- und Budenbetreiber ebenso wie die Bürgerinnen und Bürger auf die traditionellen Märkte in der Adventszeit. Genau 50 Tage vor Heiligabend hatte der 45. Weihnachtsmarkt im Essener Stadtteil Steele bereits am Donnerstag einen Frühstart hingelegt. «Endlich geht es wieder los», sagte eine Standbetreiberin.

Von dpa