Goretzka: Dortmund «wieder unser Hauptkonkurrent»

München (dpa)

Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka vom FC Bayern München erwartet in der neuen Bundesliga-Saison einen Zweikampf mit Borussia Dortmund. «Dortmund macht meiner Meinung nach seit Jahren einen großartigen Job: Sie schaffen es immer wieder, Weltklasse-Spieler zu entwickeln, zu verkaufen und Neue zu scouten. Sie werden sicherlich wieder unser Hauptkonkurrent sein», sagte der 27-Jährige der «Sport Bild». Anfang Oktober, am 9. Spieltag der neuen Saison, müssen die Bayern in der Bundesliga in Dortmund antreten.

Von dpa